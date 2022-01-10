عبد اللهيان من مسقط: طهران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن طهران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتها مع هذه الدول العربية.

ولدى وصوله العاصمة العمانية مسقط، قال عبد اللهيان: “نأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتنا معها، كما حصل مع جيراننا في الشمال”.

وأضاف: “نعمل على تفعيل الطريق التجاري بين تركمنستان وأوزبكستان وإيران وسلطنة عمان، ونركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار”.