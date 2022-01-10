رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 50 دقيقة
نفتالي بينيت
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران.
وقال نفتالي بينيت في لجنة الخارجية والأمن: “نواجه إيران ووكلائها واسلحتها حولنا ليل نهار، ونعمل على توجيه ضربات هجومية وليس دفاعية فقط”.
وأضاف: “نحن منزعجون من المحادثات النووية في فيينا، لكن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقات ولا يلزمها ما ينتج عنها”.
وأكمل بينيت: “النظام الإسرائيلي في حالة اضطراب منذ عدة سنوات، مما ألحق أضرارا بالغة بالأمن القومي بكل أبعاده..لقد ثبتنا النظام، وأقرنا الميزانية، والاقتصاد قوي وينمو بنسبة 7% مكافحة الإغلاق”.