رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران.

وقال نفتالي بينيت في لجنة الخارجية والأمن: “نواجه إيران ووكلائها واسلحتها حولنا ليل نهار، ونعمل على توجيه ضربات هجومية وليس دفاعية فقط”.

وأضاف: “نحن منزعجون من المحادثات النووية في فيينا، لكن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقات ولا يلزمها ما ينتج عنها”.

وأكمل بينيت: “النظام الإسرائيلي في حالة اضطراب منذ عدة سنوات، مما ألحق أضرارا بالغة بالأمن القومي بكل أبعاده..لقد ثبتنا النظام، وأقرنا الميزانية، والاقتصاد قوي وينمو بنسبة 7% مكافحة الإغلاق”.