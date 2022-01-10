شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانيا : 80% من اختبارات كورونا السريعة تكشف «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر معهد "باول إرليش" الألماني أن جزءا كبيرا من الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا المتوفرة في ألمانيا مناسبة لرصد متحور كورونا الجديد "اوميكرون".

وقال رئيس المعهد، كلاوس سيخوتيك، في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الاثنين إن المعهد صنف حاليا أكثر من 250 منتجا للاختبارات على أنها ذات درجة عالية من الحساسية، وأن 80% من هذه الاختبارات يمكنها التعرف على "أوميكرون".

تجدر الإشارة إلى أن الاختبارات السريعة لا يمكنها الكشف عن الإصابة بكورونا إلا إذا كان هناك حمولة فيروسية عالية في وقت الاختبار. وينطبق ذلك على أوميكرون والمتحورات الأخرى.

وكان وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، أعلن قائمة بيضاء بمنتجات الاختبارات السريعة التي يمكنها التعرف جيدا على متحور أوميكرون. وقال الوزير مساء أمس الأحد في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "كلفت معهد باول-إرليش بإعداد قائمة بيضاء بالاختبارات المناسبة لأوميكرون أو التي ترصده على نحو مبكر".

وكان المعهد التابع لوزارة الصحة الألمانية قد نشر بالفعل بيانات عن اختبارات كورونا السريعة المتاحة في ألمانيا في نهاية العام الماضي. وبحسب بيانات المعهد، فإن الغالبية العظمى من هذه الاختبارات تكشف عن وجود بروتين في الفيروس يتأثر قليلا نسبيا بمتحور أوميكرون. ويمكن الاطلاع على نتائج التقييم على الموقع الإلكتروني للمعهد.