شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط في شمال مصر اليوم الاثنين وقف حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صحفي "نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية وارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة ولحين تحسن الأحوال الجوية"

والميناءان من بين الأكبر في مصر، وتصل القدرة القصوى لمناولة الحاويات في كل منهما إلى مليون حاوية مكافئة.