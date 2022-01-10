شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 7 آلاف شخص في كازاخستان على خلفية احتجاجات بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الأمن في كازاخستان أكثر من سبعة آلاف شخص، على خلفية الأحداث في البلاد أوائل العام الجاري. وأفادت وزارة الداخلية في كازاخستان اليوم في بيان أنه تم اعتقال 7939 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن عناصر إنفاذ القانون، بالتعاون مع أفراد الحرس الوطني والقوات الخاصة في مدينة ألماتي، احتجزت 207 أشخاص، ومصادرة 5 سيارات مسروقة، ومصادرة بضائع مسروقة وعدد من الأسلحة النارية والبيضاء.