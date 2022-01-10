شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 157 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 165 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 97 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 92 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في خنان وتيانجين وشنشي.

وسجلت الصين أيضا 42 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 46 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الأحد 103776 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.