شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدك معاقل الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
«روابي»
تنقل معدات خاصة بعمليات إنسانية لمستشفى ميداني في سقطرى
الميليشياتنتهك الطفولة بـ«التجنيد والاستخدام في القتال»
إرهابالميليشيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى
432
صاروخا باليستيا
25
صاروخ كروز
865
طائرة دون طيار
248
لغما بحريا
100
زورق
أمثلة
لقرصنة واختطاف الحوثي «الملاحة الدولية»:
¿ 13 سفينة تجارية هوجمت بالزوارق المفخخة والصواريخ
¿ «روابي».. المستشفى الميداني الذي أسهم في تخفيف الألم على سكان سقطرى
¿ القاطرة «رابغ 3» من المياه الدولية في البحر الأحمر، انطلاقا من ميناء الحديدة
¿ استهداف ناقلة النفط السعودية «بقيق»
¿ «ARSAN».. تحمل قمحا لمساعدة اليمنيين
¿ استهداف السفينة «GLADIOLUS» بثلاثة زوارق
¿ مهاجمة ناقلة النفط «AGRARI»، والعبارة «دانة»
أدوات إرهاب طهران:
الزوارق المفخخة
الألغام البحرية الإيرانية الحوثية
صواريخ الدفاع الساحلي
عمليات القرصنة في «باب المندب»
قرصنة
«روابي» بقيادة:
منصور السعدي مدرج بالعقوبات الأمريكية في مارس 2021 إرهابي يقوض أمن واستقرار اليمن أسهم في معاناة اليمنيين يدير العمليات العسكرية في الحديدة
الهجمات الإرهابية
البحرية من تكتيكات الحرس الإيراني
¿ يشرف عليها في صنعاء المدعو إيرلو
¿ «سافيز» سفينة عسكرية بغطاء مدني في البحر الأحمر
¿ الألغام والزوارق أسلحة إيرانية تخالف قرار مجلس الأمن
¿ الحديدة هو الميناء الرئيس لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية
¿ القيادة العسكرية المشتركة تتألم من استهداف الحوثيين في مأرب
¿ التطلع بالعمل مع الشركاء الدوليين واليمنيين للوصول إلى حل سياسي شامل
¿ التحالف يدعم الجيش اليمني ويلتزم بحماية المدنيين