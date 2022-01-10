شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تغيب الموظفين جراء أوميكرون قد يكلف بريطانيا 48 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية اليوم الأحد أن حالات نقص العمالة جراء المرض بكوفيد19- والتطعيم الإلزامي قد ينتج عنهما خسارة في إجمالي الناتج المحلي ، تبلغ 35 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار)، خلال شهري يناير وفبراير.

وأظهرت الدراسة التي أعدها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني أن الخسارة المتوقعة تعادل 8ر8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستند لافتراضات حكومية مخططة بمعدل تغيب يبلغ 25%.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تفرض الإصابات الآخذة في التصاعد جراء متحور أوميكرون الأكثر عدوى، ضغوطا على نظام الرعاية الصحية والأعمال بالبلاد، مع تزايد أعداد الموظفين المتغيبين عن العمل بسبب المرض أو العزل الذاتي.

من ناحية أخرى، قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي اليوم الأحد إن البلاد "تسير في طريق نحو الانتقال من الجائحة إلى مرض متوطن" بالنسبة لفيروس كورونا، حيث تضع الحكومة خططا للتعايش مع كوفيد19-، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد أن أصبح أول وزير في الحكومة البريطانية يؤيد خطوات لخفض فترة العزل الذاتي للمصابين بالفيروس إلى خمسة أيام بدلا من سبعة، قال الزهاوي اليوم لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الاختبارات الدورية إلى جانب اللقاحات، والجرعات التنشيطية، والعلاجات المضادة للفيروسات سوف تشكل جوانب رئيسية لجهود البلاد للعودة للحياة الطبيعية.