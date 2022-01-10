شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعم جهود توحيد الجيش الليبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التأكيد على دعم الأمم المتحدة للجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأعربت ويليامز في تغريدة بموقع «تويتر»، عن ترحيبها بانعقاد الاجتماع الثاني بين قائد الجيش المكلف عبدالرازق الناظوري ورئيس أركان المنطقة الغربية المعين من قبل حكومة الوفاق محمد الحداد، في مدينة سرت، بحضور عدد من رؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين، مجددة التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

فيما عقد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب مقارنة بين إيقاف مرتبات عناصر الجيش الليبي في مقابل دفع مرتبات المرتزقة بالدولار.

وقال المحجوب في تدوينة بموقع «فيسبوك»: «استلم المرتزقة السوريون في طرابلس مرتباتهم بالدولار، مضيفا: لا أعتقد أنهم قدموا أرقامهم الوطنية وفرحوا وأرسلوا صورهم وهم يرقصون على أنغام الدبكة، بينما نصف مليون ليبي ينتظرون مرتبات أبنائهم وأولياء أمورهم ليشتروا الدواء لمرضاهم والكراسات والأدوات لأبنائهم والحليب لأطفالهم الرضع من حكومة قيل إنها حكومة وحدة وطنية».

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت عن وقف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة صرف صك مرتبات الجيش الوطني الليبي.