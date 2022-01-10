شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد المعارضة للوجود العسكري الأمريكي في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «ذي كونفيرسيشن» الأمريكي: إن الوجود العسكري الأمريكي في الخارج يواجه مزيدًا من المعارضة في عام 2022.

وبحسب مقال لـ «مايكل ألين» و«كارلا مارتينيز ماشين» و«مايكل إي فلاين»، في أغسطس 2021، انسحب الجيش الأمريكي من أفغانستان بعدما خاض حربا هناك قرابة 20 عامًا.

وتابع الكتّاب بقولهم: بالإضافة إلى أفغانستان، قلصت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في العديد من مناطق الصراع الأخرى في السنوات الأخيرة، حيث خفضت مستويات القوات في العراق من 170 ألفا عام 2007 إلى 2500 عام 2021، وفي سوريا من 1700 عام 2018 إلى حوالي 900 اليوم.

وأردفوا: في حين أن هذه التخفيضات قد تبدو وكأنها انسحاب عسكري أمريكي من المسرح العالمي، إلا أن وجودها في الخارج لا يزال واسعا.

وأضافوا: كعلماء سياسيين، نقوم بفحص التكاليف والفوائد والتصورات الخاصة بالانتشار العسكري الأمريكي في الخارج، يُظهر بحثنا أنه على الرغم من أن نطاق وموقع انتشارها قد يتغير، فإن الجيش الأمريكي يظل لاعبًا عالميًا مؤثرًا.

وبحسب الكتّاب، محليا، تجعل الضغوط التي تمارس لتقليص ميزانية الدفاع من عمليات الانتشار في الخارج هدفًا جذابًا للتخفيض، وعلى الصعيد الدولي، يمكن أن تؤدي معارضة استضافة الجيش الأمريكي أيضًا إلى زيادة تكلفة الحفاظ على القواعد.

ومضوا بقولهم: لكي تحافظ الولايات المتحدة على نفوذها، سيتعين عليها التكيف مع هذه الضغوط الدولية والمحلية المتزايدة ضد وجودها العسكري الأجنبي.

وتابعوا: بدلاً من ذلك، فإن الانسحاب التدريجي من التزاماتها الخارجية سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة الحفاظ على تحالفاتها والمؤسسات الدولية التي أنشأتها، مشيرين إلى أن عمليات الانتشار والقواعد العسكرية الأمريكية تطمئن الحلفاء وتردع الخصوم وتدعم المهام الإنسانية والتدريب العسكري، كما أنها تعمل كمركز قيادة لعمليات متنوعة، بما في ذلك منع المخدرات ومكافحة الإرهاب.

وأضافوا: تمنح القاعدة الولايات المتحدة القدرة على الرد بمصداقية على التهديدات والأزمات الناشئة في المنطقة، حيث يمكن أن تتراوح القواعد من مواقع استماع صغيرة مع حفنة من الناس إلى مدينة افتراضية مثل «كامب همفريز» في كوريا الجنوبية، التي تستضيف أكثر من 35000 فرد عسكري ومدني.

وتابعوا: بناءً على التقارير التي نشرها مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية التابع لوزارة الدفاع، تشير البيانات إلى أنه في عام 2021، كان لدى الولايات المتحدة 171477 جنديًا في الخارج، وهو تناقص صغير من 177571 في 2020.

وأردفوا: بخلاف الأفراد، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 600 موقع يستخدمها الجيش في البلدان والأقاليم، تتراوح هذه المواقع من قواعد أكبر ونطاقات تدريب إلى مواقع أصغر، بما في ذلك محطات تخزين المنتجات البترولية في تركيا والبرتغال وملاعب الجولف التابعة للجيش في ألمانيا وكوريا الجنوبية.

وبحسب الكتاب، بينما حافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري عالمي على مدار السبعين عامًا الماضية، فقد تغير نهجها بمرور الوقت.

وأضافوا: في الآونة الأخيرة، تم استخدام عمليات الانتشار العسكرية الأمريكية، والعديد منها بدون قاعدة عسكرية أمريكية رسمية، للمساعدة في مواجهة نفوذ الصين المتزايد في أفريقيا.

وتابعوا: على الرغم من أن مشاركة الصين في أفريقيا كانت اقتصادية بشكل عام، إلا أن إنشاء قاعدة دعم جيش التحرير الشعبي الصيني في جيبوتي في 2017، إلى جانب الأخبار الأخيرة عن خطط الصين لبناء أول قاعدة لها في المحيط الأطلسي في غينيا الاستوائية، يشير إلى أن الصين قد تسعى إلى زيادة النفوذ العسكري في أفريقيا في المستقبل.

وبحسب المقال، أصبح نطاق النفوذ العسكري العالمي للولايات المتحدة مثيرًا للجدل بشكل متزايد في الكونجرس في العقود الأخيرة وفي بعض البلدان التي تستضيف موظفين أمريكيين.

وأضافوا: سمحت القدرة على استخدام التقنيات الجديدة، مثل الطائرات بدون طيار، بدلاً من الأشخاص في العمليات القتالية، لصانعي السياسة الأمريكيين بالابتعاد عن القواعد الأكبر. وأردفوا: مع ذلك، إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في الاستمرار في التأثير على السياسة الإقليمية واستخدام جيشها كرادع موثوق للقوى المنافسة، فمن غير المرجح أن تكون التكنولوجيا وحدها كافية.