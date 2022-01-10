انت الان تتابع خبر انطلاق عملية أمنية مشتركة في جزيرة نينوى - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي اللواء 44 وبإسناد مديريات مقاتلة الدروع والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والمدفعية في الحشد الشعبي وقوة من الجيش العراقي بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية نفذت عملية أمنية في جزيرة نينوى.



وأوضح البيان، إن "العملية سبقت قصفا كثيفا لطائرات (f16) على اوكار جرذان داعش في جزيرة الحضر جنوب غرب نينوى ومازالت قطعاتنا تواصل تقدمها بتنفيذ الاهداف المرسومة لهذه العملية، سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

