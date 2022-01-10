انت الان تتابع خبر انطلاق جلسة المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة في جنيف - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انطلقت في جنيف ، اليوم الاثنين، المحادثات الموسعة الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية والتي تعقد خلف الأبواب المغلقة في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية.