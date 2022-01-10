شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بخارجية البرلمان: منتدى شباب العالم شاهد على استعادة مصر دورها الريادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت روان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذى تحتضنه أرض السلام شرم الشيخ فى نسخته الرابعة، يمثل نموذجًا مهمًا لاستعادة مصر دورها العالمى والريادي، فهى تجمع جميع شعوب العالم فى أرضٍ واحدة، دون تفرقة أو اعتبار للدين أو اللغة أو الجنس.

وأكدت لاشين، أن المنتدى يمثل تجسيدًا مباشرًا لقيم الديمقراطية والحوار مع الآخر العالمى وقبوله، المختلف (دينيًا، وثقافيًا، ولغويًا)؛ فقد تجلى قبول هذا الآخر، واستيعاب تجاربه وأفكاره، وبناء جسر مشترك من التفاهم، وأن ما يجمعنا من روابط وصلات، وقضايا ذات اهتمام مشترك يفوق الاختلافات.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن مصر تبعث برسالة إلى العالم بأسره من شرم الشيخ، رسالة تفاهم ودعوة لقبول الآخر، لبحث التحديات التى تواجه الإنسانية بأكملها فى ظل التحديات والتغيرات المتلاحقة والتى يأتى على رأسها جائحة "كورونا"، والتى دفعت الفرقاء إلى التكاتف فى سبيل مواجهتها، وأكدت على أهمية نبذ الفرقة والعمل معًا.

وتابعت : "عضو خارجية البرلمان"، أن مصر تبعث أيضًا من منتدى شباب العالم رسالة إلى المجتمع الدولي، وأن دعوتها دعوة سلام قائمة على المحبة ونبذ العنف، وأن أيادى مصر ممدودة للعالم بأسره، وهى بذلك تقدم مصر تجربة غير مسبوقة فى المنطقة أو ربما العالم بأكملها، لم تنتبه لها الكثير من الدول، فى ظل عالم ينشغل بمصالحه الخاصة ويترك الآخر ليواجه مصيره، هى تنشغل بمصالح الآخرين، لتؤكد للعالم بأكمله على أهمية العيش المشترك.