شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: أشرقت شمس منتدى شباب العالم لتلفت أنظار العالم للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة الجيزة، أن اليوم قد أشرقت شمس منتدى شباب العالم فى سماء شرم الشيخ مدينة السلام والسحر والجمال، لتبدأ النسخة الرابعة من المنتدى الذى يضئ سماء مصر ليلفت أنظار دول العالم كله عبر الفضائيات، وعبر حضور آلاف الشباب من 196 دولة بالعالم للمنتدى كسفراء لدولهم لينقلوا ما يوجد فى مصر من حضارة وأثار فرعونية وتقدم وتطور واحترام للديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام للإنسانية.

وأضاف حبيب، أن الرئيس السيسى فى بنائه للجمهورية الجديدة، جعل الشباب فى أولى اهتماماته لبناء قدراتهم وتربية الأجيال ليكونوا قادة المستقبل ليكونوا سواعد الوطن أصحاب عقليات مدربة ومؤهلة وكفاءات على أعلى مستوى، موضحا أن الخطط الاستراتيجية التى وضعتها القيادة السياسية الحكيمة جعلت مصر قبلة لكل العالم ومنصة حوار لشباب العالم، على أرض مصر الحبيبة أم الدنيا.

وأوضح حبيب، أن المنتدى يعزز مكانة مصر عالميا، كما يعزز من مكانة القارة السمراء عالميا، موضحا أن التنظيم القوى والجيد للمنتدى وكان قبله التنظيم الناجح لقمة دول تجمع الكوميسا والذى ترأسته مصر، ثم مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هذا يؤكد أن مصر أصبحت رائدة فى تنظيم المؤتمرات الدولية الناجحة والمؤثرة، مضيفا أن إشراك الشباب فى حل الأزمات التى يعانى منها العالم كالتغيرات المناخية والعالم ما بعد جائحة كورونا وغيرها، يؤكد أن الدولة تعد أجيالا من قادة المستقبل قادرة على حل المشاكل والأزمات.

وتابع حبيب، أن المنتدى يعد منصة دولية للحوار والنقاش وتقديم الرؤى والأفكار وتبادل الخبرات بين مختلف الجنسيات حول العالم، موضحا أنه يوجه رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار بلد صنع القرارات وحل الأزمات، بلد صناعة النجوم والعلماء والعباقرة والمفكرين والمثقفين والقادة والزعماء، موضحا أن مصر ستظل قائدة ورائدة فى ظل القيادة السياسية الحكيمة.