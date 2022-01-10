بالصور - حريق يلتهم مبنى سكني في نيويورك

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09 يناير , 2022
حريق يلتهم مبنى سكني في نيويورك (أ ف ب).
قال مسؤولين ووسائل إعلام محلية إن 19 شخصاً، بينهم تسعة أطفال، لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في حريق بمبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك أمس الأحد.
وأكد إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك أن 19 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الحريق الذي اندلع في مبنى سكني مؤلف من 19 طابقاً حوالي الساعة 11 صباحاً (بتوقيت الساحل الشرقي).
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون إن 32 شخصاً نقلوا إلى المستشفى لإصابات تهدد حياتهم وإن إجمالي المصابين بلغ نحو 60.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تسعة من القتلى أطفال.
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