نائب عن مراحل تشكيل الحكومة: البعض يتخوف من هذا الأمر - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اكد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين، اليوم الاثنين، ان خيار الحد الادنى من التوافق لتمرير الطبخة السياسية في مراحلها المرتبطة بالمناصب القيادية هو الطريق الاسلم وبما يؤدي الى خدمة الشعب العراقي، مشددا على ان هنالك تخوف لدى البعض من المغالبة السياسية في تشكيل الحكومة وبما يؤدي الى تعطيل النظام السياسي.

وقال امين في حديث للسومرية نيوز، اننا "بصراحة لسنا مع منهج اتفاق احزاب وكتل معينة بطريقة معينة دون اخذ وجهات نظر كتل اخرى لا تقل ربما عددا عنها فانه يؤدي بالبلد الى صراع ونزاع وقد يؤدي الى الشجار والعراك كما حصل بالجلسة الاولى للبرلمان"، مبينا اننا "لسنا مع هكذا مغالبة ونزاع بل ندعم خيار الحد الادنى من التوافق لتمرير هذه الطبخة السياسية وبما يؤدي الى خدمة الشعب العراقي كي لا يذهب الشعب الى مزيد من الياس والحرمان".



واضاف، ان "ما ندعمه هو حصول التوافق السياسي على المناصب القيادية في هذا النظام السياسي سواء داخل النواب او رئاسة الوزراء او الجمهورية"، لافتا الى ان "الخلافات معمقة ولا يوجد تركيز على ترشيحات معينة سواء لمجلس الوزراء او الجمهورية ونعتقد ان الخيار الانسب هو الذهاب الى خيار الانتخاب بين جميع المرشحين ولكن وكما يبدوا فان هنالك تخوف لدى البعض من المغالبة السياسية في تشكيل الحكومة وبما يؤدي الى تعطيل النظام السياسي".



ولفت الى ان "المحاصصة المكوناتية والحزبية ما زالت موجودة، لكننا نعتقد ان التوافق هو السبيل الامثل لتجاوز الازمات".

