المحكمة الاتحادية تصدر توضيحا بشأن جلسة البرلمان الاولى - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن جلسة البرلمان الاولى.

وذكر المركز الاعلامي للمحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لاصحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/1/2022 وعلى كافة الجهات توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي او تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المسائلة القانونية".