قبيل مواجهة غانا.. إصابة 6 لاعبين في صفوف "أسود الأطلس" بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مدرب منتخب المغرب، وحيد خليلوزيتش، إصابة عدد من لاعبي "أسود الأطلس" بفيروس كورونا قبيل مواجهة غانا، اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس إفريقيا.



وشدد المدرب البوسني في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة غانا، على معاناة المنتخب المغربي من عدد من المشاكل الصحية، سواء منها المتعلقة بالإصابات، أو العدوى بـ"كوفيد 19".

وقال خاليلوزيتش، عند سؤاله عن سبب غياب الثلاثي ريان مايي، وأيوب الكعبي، ومنير الحدادي، عن التدريبات، إن المنتخب المغربي، كغيره من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، يعاني من مشاكل صحية بالجملة، مردفا: "علينا التعامل مع الوضع، ونحن نركز بشكل جيد على مواجهة الغد أمام غانا".

ولم يكشف خاليلوزيتش أسماء لاعبي المنتخب المغربي المصابين بفيروس كورونا، لكن تقارير إعلامية قالت إن عددهم ستة، من بينهم الكعبي، ومايي، وأيمن برقوق.