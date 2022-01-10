50 سيارة وعيادات طبية.. ننشر خطة "الإسعاف" لتأمين منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كثفت هيئة الإسعاف المصرية، استعداداتها على مدار الأيام الماضية؛ لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة شباب من 196 دولة.

وقالت الهيئة إن استعداداتها استندت إلى عدد من الركائز المهمة، والتي جاء في مقدمتها أهمية وطبيعة ذلك الحدث والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

اشتملت خطة هيئة الإسعاف على تأمين مدينة شرم الشيخ بشكل تام عبر الدفع بـ 50 سيارة إسعاف مجهزة كرعاية مركزة تم توزيعها بعد دراسة الكثافات البشرية المقرر حضورها للمنتدى بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ ومقرات إقامة الشباب من رواد المنتدى والمناطق الحيوية والمزارات بحيث تنطلق عملية التأمين فور وصول الوفود إلى أرض مطار شرم الشيخ الدولي بعدد 3 سيارات إسعاف رعاية مركزة وسيارة إسعاف ذاتية التعقيم لها القدرة على احتواء حالات العدوى شديدة الخطورة.

كما تم تأمين طريق السلام والذي يعد شريان الحركة الرئيسي بمدينة شرم الشيخ بعدد 18 سيارة إسعاف، كما اشتمل التأمين أيضًا على الدفع بسيارات إسعاف لتأمين رواد مناطق خليج نعمة والسوق القديم و سوهو سكوير.

جاء مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ الذي يحتضن فعاليات المؤتمر على رأس اهتمامات التغطية الإسعافية بعدد 6 سيارات إسعاف تدخل سريع وعدد 5 فرق انتشار سريع داخل قاعات المؤتمر مجهزة للتعامل مع أي حالات طبية طارئة بين رواد المنتدى.

كما امتدت التغطية الإسعافية لتشمل مساهمة الهيئة مشاركة 4 أطباء وعدد 4 أخصائي تمريض مع تدشين 2 عيادة طبية و6 نقاط طبية مجهزين بكافة المستلزمات الطبية والأدوية واشتمل التأمين الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة كرعاية مركزة بمحيط القاعات التي تحتضن فعاليات المنتدى.

وتضمنت استعدادات الهيئة تنظيم عدد من الدورات الإسعافية للفرق الإسعافية المشاركة بالمؤتمر تخللها ندوات تعريفية بطبيعة وأهمية الحدث مع الدفع بفرق الدعم اللوجيستي لمراجعة شبكات الاتصال الاسلكية، ومراجعة مخزون المستلزمات الطبية والادوية، مع التأكيد على إلتزام كافة عناصر المنظومة الإسعافية بأعلى درجات اليقظة وضبط النفس وتنسيق العمل بين الاطقم الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة والتنسيق الكامل مع قطاع الطب الوقائي ومديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء وامانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما روعي في الخطة وضع كافة إمكانيات إقليم القناة على أهبة الاستعداد لخدمة ذلك الحدث بحيث يتم إمداد مدينة شرم الشيخ في حالة الاحتياج بعدد 80 سيارة إسعاف دفعة واحدة في غضون 4 ساعات بحد أقصى.

وترأس الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، غرفة الأزمات والطوارئ المنعقدة بالمقر الإقليمي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة شرم الشيخ مصحوباً بقوة دعم من الكوادر الطبية والإشرافية للمعاونة في تأمين فعاليات المؤتمر.

وتفقد جاد النقاط الإسعافية والطبية داخل قاعات المنتدى، كما تفقد عدد من التمركزات الإسعافية بمدينة شرم الشيخ حيث ابدى كامل ثقته في رجال المنظومة الإسعافية وفي ادائهم الذي يرقي لتمثيل مصر بشكل لائق في ذلك المحفل العالمي الذي يضم شباب من كافة أنحاء العالم، وفي سياق جولته التفقدية.

وأكد أن حضور المنظومة الإسعافية المصرية في المنتدى يحمل رسالة قوية وصادقة لرواده تتماشى مع أجندة بعض الموضوعات التي يتناولها المنتدى وهي: العالم في أعقاب جائحة كورونا والتنمية المستدامة والتجربة المصرية لمبادرة حياة كريمة.