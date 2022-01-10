بعد قليل.. افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تنطلق بعد قليل، فاعليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تحت شعار «معًا من جديد» حيث يستضيف المنتدى عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتستمر وقائعه حتى 13 يناير، وسط اهتمام إعلامي عالمي، وحضور دولي كبير، يشمل عددًا من رؤساء الدول والمسئولين، وذلك في ظل إجراءات احترازية غير مسبوقة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، لإعلان انطلاق المنتدى، ثم يشهد الجلسة العامة التي تعقب الافتتاح تحت عنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد».

وتضم النسخة الرابعة من المنتدى أنشطة وجلسات مكثفة، تصل إلى 27 جلسة، تناقش القضايا الأساسية والشواغل الإنسانية في عالم اليوم مثل: «عالم ما بعد كورونا»، «الأمن المائي»، «المرأة»، «الطاقة»، و«السلم والأمن».

وتتضمن أنشطة المنتدى أيضًا افتتاح مسرح شباب العالم، الذي ينطلق في نسخته الثالثة هذا العام تحت شعار «الفنون والثقافة.. جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان»، وسيشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وحرصت إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة، بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، والمتفوقين علميًا وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.

وأعلنت إدارة المنتدى شمول قائمة الرعاة الرسميين هذا العام نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات.

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