حظر الشيشة وغلق المحال.. توجيهات من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمقر الوزارة.

وتناول اللقاء متابعة مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمنظومة المخلفات الصلبة بالعاصمة ومشروعات الخطة الاستثمارية، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية ورفع الإشغالات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض المشروعات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 على مستوى برامج التنمية المحلية، موضحاً أن استثمارات محافظة القاهرة بلغت 3 مليارات جنيه منها مليار و672 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق حيث يتم تنفيذ 296 كم في جميع أحياء محافظة القاهرة.

وتناول اللقاء مشروعات الكهرباء والإنارة والتي خصص لها 176,6 مليون جنيه، و206,2 مليون جنيه للكباري والأنفاق، و85 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، و126 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور، و844 مليون جنيه لدعم احتياجات أحياء المحافظة.

وتابع اللواء محمود شعراوي، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لبرامج الخطة المتكاملة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وأهمية سرعة شعور المواطنين بتحسن ملموس على أرض الواقع.

وتناول اللقاء متابعة الإجراءات التي تمت بشأن خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع للمنطقتين الشرقية والغربية وتقوم بها شركتي انفيروماستر وارتقاء وفقاً للعقود المبرمة بين المحافظة والشركتين بالإضافة إلى متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل في تحسين مستوى النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أنه تم تسليم 148 معدة وسيارة نظافة من الهيئة العامة للنظافة وتأهيلها وتجهيزها للعمل للشركتين، كما تم تنفيذ اصطفاف لشركة انفيروماستر بإجمالي 311 سيارة ومعدة، وشركة ارتقاء بعدد 160 سيارة ومعدة إضافة إلى معدات الهيئة العامة لنظافة القاهرة والبالغة 400 سيارة ومعدة.

وأوضح محافظ القاهرة أن شركة انفيروماستر تخدم 9 أحياء بالمنطقة الشرقية ويبلغ متوسط كمية المخلفات المتولدة يومياً في حدود 4050 طنا بإجمالي 1,5 مليون طن سنويا، ويبلغ عدد العاملين بالمشروع 10 آلاف عامل منهم 3878 عاملاً للجمع السكني و3296 عاملاً لعمليات الكنس والنظافة وتخدم الشركة 1,2 مليون وحدة سكنية بأحياء المنطقة.

وتخدم شركة ارتقاء 9 أحياء بالمنطقة الغربية ويبلغ متوسط كميات المخلفات المتولدة في حدود 2500 طن يوميا بإجمالي نحو 930 ألف طن سنويا، ويبلغ عدد العاملين بالمشروع 4260 عاملاً منهم 900 عامل للجمع السكني و1935 للكنس والنظافة وتخدم الشركة 520 ألف وحدة سكنية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، خلال اللقاء، على المتابعة اليومية لأعمال الشركتين وتذليل أي عقبات والنزول الميداني للأحياء ومتابعة خطة العمل وكافة الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات بالشكل الذي يرضى عنه المواطن وتقديم الدعم الفني للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في إعداد الخطة التشغيلية التفصيلية للمنطقتين الشمالية والجنوبية مع تكثيف حملات التوعية للرفع من كفاءة المنظومة.

وأشار إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة كطرف محايد للقيام بعمليات الرصد والتقييم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وإنتاج تطبيق إلكتروني لعمليات المراقبة والرصد.

وشهد الاجتماع أيضا متابعة جهود محافظة القاهرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد إغلاق المحال العامة والتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه اللواء شعراوي بضرورة استمرار الحملات المكثفة لرفع أي إشغالات والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء في الشارع والتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم والمتابعة اليومية للمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنع استخدام الشيشة والالتزام بمواعيد الغلق والتعامل بحزم مع المقاهي المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية عليهم وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.