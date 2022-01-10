وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 10:08 صباحًا

غادر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد دبلوماسي، للقاء المسؤولين هناك.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” بأن محور محادثات وزير الخارجية في زيارته لمسقط يتركز على مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

هذا ويرافق عبد اللهيان في هذه الزيارة وفد سياسي من الخارجية الإيرانية.