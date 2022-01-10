إصابة وزير الخارجية المصري سامح شكري بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 10:14 صباحًا

أكدت مصادر مطلعة، في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أصيب بفيروس كروونا المستجد.

وقالت المصادر لوكالة “سبوتنيك” إن حالة شكري مستقرة، حيث لا يعاني من أي أعراض خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير المصري موجود في القاهرة ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد.

وأعلنت السلطات الصحية في مصر، تسجيل 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى وفاة 26 حالة جديدة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، إلى خروج 879 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327144 حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم الصحة إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، هو 392857 من ضمنهم 327144 حالة تم شفاؤها، و 21964 حالة وفاة.