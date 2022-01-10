نتنياهو يتقدم بشكوى للشرطة الإسرائيلية بزعم تلقي أسرته تهديدات بالقتل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 10:14 صباحًا

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، الأحد، تلقيه رسائل تهديد بالقتل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة ”7“ العبرية، إن ”زعيم المعارضة نتنياهو، تقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية على خلفية تلقيه رسائل بالقتل له ولعائلته“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”نصوص رسائل التهديد التي تلقتها عائلة بنيامين نتنياهو، هي الموت ليائير قريبًا، الموت لسارة، نحن في طريقنا إليكم“.

وتعد هذه التهديدات الأولى من نوعها منذ إزالة الحراسة الشخصية عن عائلة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، حيث رفعت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام ”الشاباك“، الحراسة الشخصية عن زوجة رئيس الوزراء السابق، سارة، وابنيه يائير، وافنير، وسحبت السيارات الحكومية منهم، أواخر العام الماضي.

ووفق وسائل الإعلام العبرية، فإن القرار جاء بعد اجتماع بناءً على طلب من بنيامين نتنياهو، لتمديد عمل طواقم الحراسة الخاصة به.

بينما نقلت اللجنة الوزارية عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف، قوله في وقت سابق إن ”ممثلي جهاز الأمن العام الشاباك، والشرطة، والموساد، أوضحوا خلال الجلسة أنه ما من خطر على عائلة بنيامين نتنياهو“.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن ”نتنياهو بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، يحذر فيها من إزالة الحماية الأمنية عنه وعن أسرته، بسبب وجود تهديدات حقيقية على حياته“.

وتطرق في الرسالة السابقة التي بعثها ”نتنياهو“ قبل إزالة الحراسة عنه، إلى حادثة مقتل الوزير رحبعام زئيفي، التي وقعت بعد إزالة الأمن عنه، لافتًا إلى أن هذه مسألة تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وأنه يجب تمديد الأمن 6 أشهر أخرى.

كما تحدث ”نتنياهو“، مرتين عن التهديدات حول أسرته، حيث أعرب في مرات سابقة عن خشيته على حياته، وحياة أسرته، بعد تركه منصب رئيس الوزراء.

وترأس ”نتنياهو“ الحكومة الإسرائيلية، من 2009 حتى 2021، حيث كان يحظى بحراسة مشددة، لكن مع تولي رئيس الوزراء نفتالي بينيت لمهامه، قررت اللجنة الوزارية لشؤون ”الشاباك“، تقصير مدة حراسة أسرة نتنياهو إلى 6 أشهر، اعتبارًا من نهاية مهامه رئيسًا للوزراء، بدلًا من عام كما كان مقررًا في السابق.