مصر.. تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الأحد تسجيل 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 26 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد إلى 392 ألفاً و857 حالة إصابة، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21964 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 879 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327 ألفاً و144 حالة.