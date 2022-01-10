زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال غرب اليونان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال معهد "الجيوديناميك" اليوناني إنه تم تسجيل زلزال قوته 5.4 درجة شمال غرب اليونان في ساعة متأخرة من مساء الأحد.



وأضاف المعهد أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا بالقرب من بلدة فلورينا.

وقال مسؤول في فرق الإطفاء لرويترز "ليس لدينا تقارير عن إصابات أو أضرار".

وكان مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض قد ذكر في وقت سابق أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة.