حكم بسجن زعيمة ميانمار 4 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قضت محكمة في ميانمار بسجن الزعيمة السابقة، أونج سان سو تشي، 4 سنوات بتهم من بينها حيازة أجهزة لاسلكي مستوردة.



وتجري محاكمة سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بشأن نحو 12 قضية تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن أكثر من 100 عام. وتنفي سو تشي (76 عاما) كل هذه الاتهامات.

ونفذ الجيش انقلابا في أوائل فبراير/شباط 2021، وأطاح بالحكومة المدنية برئاسة مستشارة الدولة أون سان سو تشي.

ومنذ ذلك الحين، يقمع النظام المعارضة بوحشية، إلا أن الاحتجاجات مستمرة رغم ذلك في ميانمار بشكل يومي.