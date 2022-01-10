التمويل العقاري| أيهما أنسب للحصول على شقة.. مبادرة الـ3% أم فائدة والـ8%؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

مع بداية 2022 يبحث عدد كبير من المواطنين الحصول على شقة بنظان التمويل العقاري وفقًا للمباردات التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترات السابقة، وما هي أنسب مبادة للحصول على شقة.

مبادرة الـ3% تم تفعيلها في يوليو الماضي، لأول مرة حيث لم يتم طرح فائدة بهذا القدر قبل ذلك، لكن قبل إطلاق مبادرة الـ3% المتناقصة كان يوجد مبادرة آخرى وهي الـ8% والتى مازلت مستمرة حتى الآن، والتى شهدت تعديلات مأخرا، شملت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما (بدلًا من 20 عامًا)، إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات، السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة، وذلك وفقا للكتاب الصادر من البنك المركزي في المبادرتين.

من مقارنة بسيطة بين المبادرتين يمكن معرفة أي واحدة فيهم هي الأنسب لك للحصول على وحدة سكنية بقرض التمويل العقاري:

1- سعر الفائدة:

سعر الفائدة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري 3% متناقصة، أما المبادرة الآخرة فهي لمتوسطى الدخل بفائدة 8% متناقصة أيضا.

2- أسعار الشقق:

الـ3% فائدة هي الأقل ضمن مبادرات التمويل العقاري وأنظمة التمويل في البنوك، لكن لتحديد اي فائدة ستتعامل عليها لابد من تحديد سعر الشقة أولًا، في مبادرة الـ3% ثمن الوحدة لمحدودي الدخل أقل من 350 ألف ولمتوسطى الدخل أقل 1.4 مليون جنيه، لكن لو ارتفع سعر الوحدة عن 1.4 مليون جنيه يتم التعامل بمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة بشرط لا تزيد قيمة الوحدة عن 2.5 مليون جنيه.

3- الدخل الشهري:

يلعب الدخل الشهري دور مهم جدا في تحديد أي من المبادرات هو الأنسب والأفضل لك، ففي مبادرة الـ 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

4- مقدم الحجز:

يتراوح مقدم الحجز في مبادرة الـ3% بين 10% لمحدودي الدخل و15% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي لا تزيد عن 1.1 مليون جنيه، أو 20% كحد أدني من إجمالي قيمة الوحدة السكنية التي يتجاوز سعرها عن 1.1 مليون جنيه،وتتميز هذه المبادرة بقلة مقدم الحجز، على عكس مبادرة الـ 8% والتي يبدأ مقدم الحجز بها من 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

5- مواصفات الشقق:

يتساوى المبادرين في نقطة المواصفات الخاصة بكل وحدة، ففي المبادرتين لابد أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وسكنية وجاهزة للمعيشة، وليس بها أي مخالفات عقارية أو مالية، وبعد التعديلات الجديدة أصبح لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة.

6- مدة التمويل:

في مبادرة الـ3% الحد الأقصى لمدة تمويل الوحدة 30 سنة، كما يمكن تمويل أصحاب المعاشات حتى سن الـ75%، أما مبادرة في مبادرة الـ8% الحد الأقصى لتمويل الوحدة 25 سنة، وهذه النقطة ليست فارقًا كبيرًا بين المبادرتين.

7- الفئات المستفيدة من المبادرة:

المواطنين من فئة محدودي الدخل يمكنهم الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% فقط، أما العملاء متوسطي الدخل فقط يمكنهم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% أو حتى الـ3%.

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