شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالتنسيقية: حياة كريمة جعلت "المواطن" الجزء الأكبر لعملية صنع القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة رشا كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الرامية للنهوض بالريف المصري ويستفيد منها غالبية القري والنجوع بمحافظات الجمهورية، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة تُعد أول نقطة تماس حقيقية بين المواطن البسيط والقيادات السياسية والحكومية ونقطة تحول جعلت المواطن البسيط هو جزء من عملية صنع القرار ولأول مرة مشارك رئيسي في وضع خطط التنمية.

وقدمت كليب خلال ورشة عمل حياة كريمة استعداداً لمنتدى شباب العالم توصيات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الورشة وهى:

تشكيل هيئة للشباب الأفريقي "شباب أفريقيا .. نحو حياة كريمة" تتولي نقل التجربة المصرية أفريقيا على أن تتولي تلك الهيئة سبل التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء.

دعوة المؤسسات الدولية المعنية والسفراء ومسئولي دول القارة الأفريقية لجولات على الأرض لرؤية إنجازات المبادرة بالقرى المختلفة.

إعداد أفلام تسجيلية عن كل قرية قبل وبعد المبادرة باللغات المختلفة وتصوير فيديوهات تحكي مسار عمل حياة كريمة مترجمة بعدة لغات لعرضها في المحافل الدولية.

العمل علي إعداد برنامج تعريفي لشباب الوافدين للجامعات المصرية بأهداف المبادرة وتقديم الدعوة إليهم لحضور تلك الندوات ودعوتهم خلالها لورش عمل لدعم مبادرة حياة كريمة، والتنسيق مع سفارات الدول المختلفة لعقد ورش عمل مع شباب جاليتهم بتعريفهم بالمبادرة وتبادل الخبرات المختلفة مع وضع نموذج تطوع على صفحة حياة كريمة باللغات المختلفة لشباب العالم.

حضر الورشة من أعضاء التنسيقية كلا من الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وغادة علي، ورشا كليب عضوتا مجلس النواب عن التنسيقية، وكلا من رحاب عبدالله وهلا عبادة أعضاء التنسيقية.