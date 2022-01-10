اليوم.. محاكمة متهمة وشقيقتها قتلتا الزوج لارتباطه بأخرى في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها، بسبب انفصاله عنها والارتباط بأخرى في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمتين بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة، وما أن أيقنتا إحكام سيطرتهن على المجني عليه إلا وقامت الأولى بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده، وألقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة، فامتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الإصابات الموصوفة والتي تأيدت طبيًا بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة للشد من أذرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولى، بدون أمر من الحكام المختصين بأن احكمتا غلق باب الوحدة السكنية من الداخل واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته، للحيلولة دون مغادرة المذكور لمحل الواقعة، بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.