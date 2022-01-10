بالفيديو.. أسرة الإعلامي وائل الإبراشي تتحدث عن الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

سادت حالة من الحزن الشديد بين أقارب وجيران الإعلامي وائل الإبراشي عقب وفاته أمس الأحد عن عُمر يناهز الـ ٥٨ عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

والتقى الخليج 365 بـ حسين الإبراشي، نجل عم الإعلامي الراحل والذي أكد أن نجل عمه كان أصغر أشقائه وهم 3 أولاد وبنتين وكان متفوقا دراسيا وحصل علي ٢٩٠ من ٣٠٠ درجه في الشهادة الابتدائية.

وأضاف أن "والده الحاج حسن الإبراشي، صاحب محل بيع حلوى وكان طيب القلب وحافظ للقرآن وتوفي والراحل في المرحله الإعدادية، كما أن الراحل كان بارا بأهله وبأهل قريته حيث تربى في أسرة متدينة ووالدته كان لها فصل كبير في تربيته فهي كانت أم لنا جميعا كما أن الراحل كان متواجد بصفة منتظمة وسطهم وكان يقدم مساعدات ماليه وعينية للمحتاجين".

وأشار أن الراحل "كانت لديه مهارة كبيرة في لعب كرة القدم ولعب فترة بنادي شربين ولُقب بين أصحابه بـ "بيبو"، موضحا أن نجاح الراحل كان نجاحا لهم جميعا فكانوا يتباهون بنجاحه كما أنه كان يسأل دائما عن كل من له مشكله أو مطلب لمساعدته".

وأوضح أن جنازة الراحل ستُشيع ظهر اليوم الإثنين، من مسجد سالم أبو الفرج المقابل بشارع البحر وذلك تنفيذا لوصيته كما سيرقد الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.