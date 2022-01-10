​​اتحاد عمال مصر: منتدى شباب العالم من أهم دعائم الاقتصاد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن منتدى شباب العالم الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ ابتداء من غد الإثنين وحتى الخميس المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني لأنه مصر سوف تستفيد من أفكار شباب العالم بالإضافة إلى شباب مصر حول القضايا التي يطرحها المنتدى خاصة المرتبط منها بالاقتصاد والتنمية

وأضاف البدوي، في تصريح اليوم، أن من اهتم تلك المشكلات التي سيناقشها المنتدى المشكلات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا والإغلاق العالمي والتأثيرات على الاقتصاديات العالمية وكيفية الخروج من هذه الأزمة.

وأشار إلى أن هذا المنتدى، سيساهم بشكل كبير في عدم إغلاق المنشآت الصناعية والتجارية بسبب جائحة كورونا لأن مصر سوف تستخدم خلال هذا المنتدى تقنيات حديثة في التعامل واكتشاف هذا الفيروس اللعين من الممكن التوسع والاستفادة منها بإعادة التشغيل بالطاقة الكاملة.

وشدد البدوي، على أن هذا المنتدى يهتم أيضا بالتنمية من خلال مناقشته لقضايا مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي والسلم العالمي وإعادة الإعمار، كما ستركز فعاليات المؤتمر على عادة محاور رئيسة أهمها السلام والإبداع والتنمية.