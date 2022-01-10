وزير الخارجية الإيراني: المقترحات الأمريكية باتت أكثر واقعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 1:14 صباحًا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاقتراب من التوصل لاتفاق جيد بمحادثات فيينا، مشيرا إلى أن المقترحات في الرسائل الرسمية وغير المباشرة من واشنطن باتت “أكثر واقعية”.

وقال عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني: “اقتربنا من التوصل إلى اتفاق جيد، ولكن أن نصل أو لا نصل إليه في وقت قريب، هنا يتوجب أن يسعى الطرف الآخر لنفس الهدف وننتظر لنرى”​​​.

وتابع: “لن نرهن بلادنا في محادثات فيينا لسنوات، ونحن مصممون على الوصول لنتيجة في المفاوضات عملية قائمة على المصالح الوطنية للبلاد”، مضيفا: “لا نسعى لمفاوضات استنزافية في فيينا”.

وأشار إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، حاول بعض المقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن التفاوض معه.

وتابع: “قلت لهم إذا كنتم صادقين في حديثكم، فأفرجوا عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كإشارة على حسن نيتكم للعودة إلى الاتفاق النووي”.

ولفت إلى أن “المقترحات الأمريكية في الرسائل الرسمية وغير المباشرة، تشير إلى أنهم باتو أكثر واقعية”.

وكان كبير مفاوضي إيران علي باقري كني أعلن السبت بدء العد العكسي للتوصل لاتفاق نهائي بين إيران والقوى الدولية الكبرى بشأن الاتفاق النووي مع إيران.