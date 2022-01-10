إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين مركز سمسطا على الطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة صبحي صالح سليمان 67 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و صبري أحمد محمد 72 عامًا، جروح و كدمات متفرقة، و محمد فتحي رجب 38 عامًا، جروح و كدمات، و سعيد صبحي صالح 39 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و سيد احمد صالح 50 عامًا،جروح و كدمات، وجميعهم مقيمين منيا القمح بمحافظة الشرقية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحررت المحاضر اللازمة