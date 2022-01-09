الاعرجي للحلبوسي: مهمتكم كبيرة وعظيمة والشعب بانتظار العمل الدؤوب

وقال الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365: "يسرني ان اتقدم لكم بالتهنئة والتبريك بفوزكم بثقة نواب الشعب بالتجديد للولاية الثانية بعد نيلكم ثقة الشعب بالفوز بعضوية البرلمان ".

بغداد - ياسين صفوان - قدم مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد،التهنئة للنائب محمد الحلبوسي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب في دورته الخامسة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012