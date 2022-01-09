انت الان تتابع خبر الوطني الكردستاني: سنشكل 'حجر الزاوية' في الحكومة.. دعوة للإطار والتيار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو الحزب الوطني الكردستاني، كاروان أنور، اليوم الأحد، أن الحزبين الكرديين سيشكلان "حجر الزاوية" في الحكومة الجديدة، فيما دعا الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية إلى الإسراع في تشكيل الكتلة الأكبر.
وبشأن إمكانية ترشيح برهم صالح مجدداً لرئاسة الجمهورية، أشار إلى "عدم وجود أي اعتراض كردي على التجديد لصالح، رغم عدم ترشيحه بشكل رسمي للمنصب"، متوقعاً أن يتم اختيار رئيس الجمهورية بصورة سلسلة كما في اختيار رئيس مجلس النواب؛ عازياً ذلك إلى نجاح مشاورات البيتين الكردي والسني، عكس البيت الشيعي الذي يشهد تفاهمات أقل نجاحاً من المكونين الآخرين.
وأوضح، أن "الحزبين الكرديين متفقان وسيشكلان حجر الزاوية في الحكومة الجديدة، من خلال المقاعد التي يملكونها، دون التحالف او الائتلاف مع كتل أخرى".
ودعا عضو الحزب الوطني الكردستاني، "الإطار والتيار الصدري للاختيار فيما بينهم لتشكيل الكتلة الأكبر، التي ستكلف بدورها بتشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "عدم الاتفاق سيعرقل هذه التشكيلة"
وتابع، أنه "بعد تنصيب الرئاسات الثلاث، ستبدأ الكتلة الكردية في التفاهمات حول المسائل العالقة مثل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها ودور الكرد في إدارة الحكومة العراقية وفق ما تقتضيه مصلحة العراق".