الوطني الكردستاني: سنشكل 'حجر الزاوية' في الحكومة.. دعوة للإطار والتيار

وقال أنور في حديث لـ السومرية، إن "الفوضى التي التي حصلت خلال جلسة اليوم، تعتبر بداية غبر مبشرة للعراقيين الذين يأملون أن تشهد الساعات المقبلة الاتفاق على إنهاء جميع الخلافات السياسية".

وبشأن إمكانية ترشيح برهم صالح مجدداً لرئاسة الجمهورية، أشار إلى "عدم وجود أي اعتراض كردي على التجديد لصالح، رغم عدم ترشيحه بشكل رسمي للمنصب"، متوقعاً أن يتم اختيار رئيس الجمهورية بصورة سلسلة كما في اختيار رئيس مجلس النواب؛ عازياً ذلك إلى نجاح مشاورات البيتين الكردي والسني، عكس البيت الشيعي الذي يشهد تفاهمات أقل نجاحاً من المكونين الآخرين.



وأوضح، أن "الحزبين الكرديين متفقان وسيشكلان حجر الزاوية في الحكومة الجديدة، من خلال المقاعد التي يملكونها، دون التحالف او الائتلاف مع كتل أخرى".

ودعا عضو الحزب الوطني الكردستاني، "الإطار والتيار الصدري للاختيار فيما بينهم لتشكيل الكتلة الأكبر، التي ستكلف بدورها بتشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "عدم الاتفاق سيعرقل هذه التشكيلة"

وتابع، أنه "بعد تنصيب الرئاسات الثلاث، ستبدأ الكتلة الكردية في التفاهمات حول المسائل العالقة مثل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها ودور الكرد في إدارة الحكومة العراقية وفق ما تقتضيه مصلحة العراق".