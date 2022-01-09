انت الان تتابع خبر السومرية تنشر السيرة الذاتية للمرشحين كنائب أول لرئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *السيرة الذاتية لحاكم الزامليالاسم: حاكم عباس موسى الزامليالتولد: 1 / 7 / 1965الحالة الإجتماعية: متزوجالمؤهلات العلمية:بكالوريوس كلية اللغات / جامعة بغداد.ماجستير كلية اللغات جامعة بغداد.بكالوريوس علوم عسكرية.دبلوم إلكترونيك.شغل عدة مناصب:معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة.مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة.الوكيل الأقدم للوزارة للفترة من 2005 الى 2007في وزارة الصحة.عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية للدورة الثانية في مجلس النواب للفترة من 2010 -2014.رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب الثالثة.رئيس لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل عام ٢٠١٤.عضو الدورة الخامسة لمجلس النواب.

*السيرة الذاتية لحميد الشبلاوي: