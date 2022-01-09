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تحذير دولي من مسيرات حزب الشيطان

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذرت مصادر أمنية من تنامي إمكانات الاستطلاع الجوي التي تتمتع بها ميليشيات حزب الشيطان اللبناني المسمى بـ(حزب الله) والمدعوم من إيران، وربطت هذه التحذيرات بالطائرات المسيرة التي تم إسقاطها بعد تحليقها عبر الحدود من لبنان.

وأظهرت صور تم العثور عليها في طائرة مسيرة أسقطت في أغسطس الماضي مشغلي طائرات مسيرة تابعة لحزب الله وصورا لطائرات مسيرة أخرى، وتلقت وكالة الأنباء الفرنسية هذه الصور من المصادر الإسرائيلية؛ حيث كانت إحدى هذه اللقطات الجوية أيضا لمستوطنة شمال إسرائيل ومركز عسكري.

وتعتقد المصادر أن اللقطات تظهر أيضا عناصر مسلحة من «القوة الخاصة» لحزب الله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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