تحذير دولي من مسيرات حزب الشيطان

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وأظهرت صور تم العثور عليها في طائرة مسيرة أسقطت في أغسطس الماضي مشغلي طائرات مسيرة تابعة لحزب الله وصورا لطائرات مسيرة أخرى، وتلقت وكالة الأنباء الفرنسية هذه الصور من المصادر الإسرائيلية؛ حيث كانت إحدى هذه اللقطات الجوية أيضا لمستوطنة شمال إسرائيل ومركز عسكري.
وتعتقد المصادر أن اللقطات تظهر أيضا عناصر مسلحة من «القوة الخاصة» لحزب الله.
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