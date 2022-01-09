داعش يبحث عن ملايين الضحايا في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر خبراء من أن تنظيم داعش يخطط لشن المزيد من الهجمات القاتلة في سوريا خلال عام 2022، بحسب تقرير لموقع «فويس أوف أمريكا».

وأعلنت الجماعة المتطرفة في الأيام الماضية مسؤوليتها عن هجوم على نقطة تفتيش تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، في محافظة دير الزور الشرقية.

وأكد مسؤول من «قسد» الهجوم لوسائل إعلام محلية، لكنه قال «إنه لم تقع إصابات من جانبهم، وفي اليوم نفسه، قتل خمسة جنود سوريين وأصيب 20 بجروح في وقت متأخر من الأحد، عندما هاجم مقاتلو داعش حافلتهم العسكرية على طريق سريع في البادية السورية، بحسب وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا).

وتتعرض حافلات نقل القوات التابعة للنظام السوري لهجمات متكررة، ففي أكتوبر الماضي، لقي 14 عسكريا مصرعه وجرح 3 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين استهدف حافلتهم.

الديناميكيات لم تتغير

من جهته، قال كولين كلارك، باحث أول في مركز سوفان ومقره نيويورك، للإذاعة، «إن الديناميكيات الأمنية المحلية على الأرض في سوريا لم تتغير»، وأضاف «داعش لديها الكثير من الأعداء، قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري أبرزهم».

وشدد على أنه لم يتغير شيء، الكل لا يزال ضد داعش، الذي يواجه بدوره بعض التحديات بما في ذلك توليد الزخم على مدى فترة زمنية مستدامة».

وخسر تنظيم داعش، الذي أعلن «الخلافة» في أجزاء من سوريا والعراق عام 2014، جميع الأراضي التي كانت تحت سيطرته عام 2019، ومع ذلك، تواصل الجماعة الإرهابية شن تمرد منخفض المستوى في العراق وسوريا على حد سواء.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل ما لا يقل عن 600 شخص في عشرات الهجمات لتنظيم «داعش» العام الماضي في سوريا، وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، للموقع، «إن داعش سيظل تحديا أمنيا كبيرا للقوات السورية المعارضة في العام الجديد».

وتابع «شهدنا العام الماضي ارتفاعا في الهجمات التي يتبناها داعش سواء في مناطق سيطرة النظام أو قوات سوريا الديمقراطية، لذلك من الطبيعي أن نتوقع المزيد من مثل هذه الهجمات المعقدة في العام الجديد».

وكذلك، قالت «قسد»، في تقريرها السنوي، الذي صدر مؤخرا «إنها نفذت 115 عملية أمنية ضد خلايا داعش في شمال شرق سوريا عام2021، ونفذت تلك المداهمات إما بشكل مستقل أو بالتنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، بحسب ما أوردته قسد».

ووفقا للتحالف العسكري الذي يقوده الأكراد، أسفرت عمليات العام الماضي عن تفكيك أكثر من 90 خلية إرهابية واعتقال حوالي 800 من المشتبه بانتمائهم إلى داعش.