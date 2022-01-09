تدريب بحري بين القوات المصرية والأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا في البحر الأحمر بنطاق الأسطول الجنوبي. وكشف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة عقيد غريب عبدالحافظ، عن مشاركة الفرقاطة المصرية (الأسكندرية) والمدمرتين (USS COLE)، (USS JANSON DUNHAM ) الأمريكيتين». وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها تحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، والكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة.

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