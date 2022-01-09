شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يحول موانئ الحديدة لمخازن صواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن الأدلة التي عرضها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، تؤكد استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باستخدام موانئ (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) لأغراض عسكرية.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حولت موانئ الحديدة إلى مخازن وورش لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية، وتجهيز الزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، وأشار إلى أن هذه الأدلة تؤكد استغلالهم لاتفاق السويد بشأن الأوضاع في محافظة الحديدة لبسط سيطرتها على الموانئ الثلاثة، واستخدامها لأغراض عسكرية، واتخاذها نقطة انطلاق لتنفيذ أنشطتها الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب، في انتهاك صارخ للاتفاق والقوانين والمواثيق الدولية.

وتساءل الإرياني عن موقف الأمم المتحدة من تعامل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة مع القيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابي المدعو منصور السعدي المسؤول عن عمليات القرصنة البحرية في البحر الأحمر، والمسؤول عن المجموعة المتورطة في قرصنة سفينة الشحن «روابي»، والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية.

وطالب المنظمة الدولية وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) باتخاذ موقف حازم والضغط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والحيلولة دون استخدامها نقطة انطلاق لشن الهجمات الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

من جهتها، أطلقت قوات العمالقة المسنودة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تحت غطاء كثيف لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، عملية عسكرية جديدة لاستكمال تحرير محافظة شبوة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش بدأ بشن هجوم كاسح من 3 محاور لتحرير مديرية عين، بعد انتهاء المهلة التي حددها لانسحاب الحوثيين، وأن قوات الجيش وألوية العمالقة بدأت هجومها باتجاه منطقتي الساق ومجبجب، أولى مناطق المديرية، ومن المتوقع أن تبدأ اليوم حملة جوية وبرية مركزة، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، ضد الميليشيات الإرهابية بهدف طردها.

وقال محافظ شبوة عوض محمد عبدالله العولقي «سنعلن خلال الساعات المقبلة السيطرة الكاملة على المحافظة، عملياتنا العسكرية ضد الميليشيات لن تتوقف، وستنتقل إلى مناطق أخرى».

وشدد على أن «دعم التحالف كان الركيزة الأساسية في تحرير شبوة»، وطالب الحكومة اليمنية «بدعم التنمية في المحافظة بعد طرد الميليشيات منها».

وكانت ألوية العمالقة أكدت في وقت سابق نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير «عين».

في غضون ذلك أقدمت ميليشيات الحوثي صباح أمس على تفجير العبارات الواقعة في عقبة القنذع بمديرية نعمان لمنع أي تقدم لقوات ألوية العمالقة باتجاه البيضاء، وتستخدم الميليشيات سياسة تفجير الجسور والطرقات لمنع انهيار دفاعاتها الأمامية.

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