قنبلة على مخيم للاجئين بلبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقى مجهول على متن دراجة نارية فجر أمس، قنبلة في محيط مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن دوي القنبلة سمع في المخيم ومحيطه في مناطق جبل البداوي والقبة والمنكوبين وباب التبانة، وأشارت إلى أن منفذ الهجوم فر هاربا، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وكانت حماس أعلنت الشهر الماضي مقتل ثلاثة من عناصرها وجرح آخرين في حادث إطلاق نار خلال مسيرة تشييع جثمان أحد عناصرها في مخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان، متهمة «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» بالوقوف وراء الحادث.