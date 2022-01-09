شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة متحدثاً عن منتدى شباب العالم: أحد أهم معالم الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكس حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب في شتي المجالات

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن منتدى شباب العالم يعد أحد أهم المعالم التي تميز الجمهورية الجديدة وينبثق بالأساس من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص فخامته على تمكين الشباب، وقد أصبح يمثل علامة فارقة في مجال العمل الشبابي ليس في مصر فقط وإنما على المستوى العالمي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المتتبع للحركة الشبابية العالمية يدرك يقينا ان ثمة تغيراً واضحاً طرأ على القضية الأكثر اهتماماً من الحكومات والمجتمعات وهى قضية تمكين الشباب في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنموية بوجه عام بفضل جهود المنتدى وآلياته وأطروحاته التي قدمها للمجتمع الدولى ولشباب العالم على مدى سنوات متتالية.

وأكد أن اعتماد منتدى شباب العالم كمنصة دولية وملتقي لشباب العالم من قبل لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة فضلاَ عن إشادة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتلك التجربة المصرية العالمية كإسهام مصري للمجتمع الدولى أتاح مسارات ومجالات غير مسبوقة للحوار بين الحكومات والشباب وبين شباب العالم حول مختلف القضايا والموضوعات والرؤي الوطنية والدولية، تقديراً لما ساهمت به النسخ الثلاثة التى سبق عقدها للمنتدى منذ انطلاقته الأولى في شرم الشيخ عام 2017 ، فأصبح المنتدى الجسر الأهم للتواصل بين شباب العالم والمنصة التي تعبر عن تطلعات وطموحات الشباب وأصبح الركيزة الأهم التي نعمل في وزارة الشباب والرياضة من خلالها وفى ضوء مخرجاتها على تنفيذ وطرح المزيد من المبادرات والبرامج والمشروعات الشبابية في مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الشباب المصرى لديه ثقة غير محدودة في قيادته السياسية ويستلهمون من شخص السيد الرئيس المثل والقدوة الحسنة وقيم العمل والولاء والانتماء لوطنهم خاصة بعدما شاهدوا وطنهم في مكانة دولية رفيعة غير مسبوقة وبما لمسوه في الداخل من طفرة واسعة وتنمية مستدامة ونهضة شاملة وجمهورية جديدة هم أكثر فئات المجتمع استفادة منها.