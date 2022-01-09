السياحة والآثار: تسجيل دير المحارب وحمامات حلوان ضمن تعداد الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، 3 قرارات لتسجيل كل من دير المحارب تاواضرس بحاجر البعيرات بمحافظة الأقصر، وحمامات حلوان الكبريتية في القاهرة، وزاوية الأجداد بالسلوم، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

دير المحارب تاوضروس:

يرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن السادس الميلادي ويقع بالقرب من مدينة هابو بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

والدير مشيد من الطوب اللبن ويتكون من مبنى الكنيسة القديمة وبعض القلالى الملحقة بها، ويوجد بداخل الكنيسة خمسة هياكل للملاك ميخائيل، والأنبا أقلاديوس، والأنبا تاوضروس، والعذراء، ومارجرجس.

ويوجد بداخل حوائط الكنيسة بعض الأحجار الفرعونية المأخوذة من المعابد الفرعونية الموجودة بالبر الغربي في الأقصر.

حصن زاوية الأجداب:

يقع في مدينة السلوم بمحافظة مطروح، ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن الرابع الميلادي وهو منشأة دفاعية بيزنطية لحماية الحدود، عبارة عن أسوار بها أبراج، كما يوجد بها بقايا مسجد، ما يشير إلى استخدام الحصن خلال العصر الإسلامي كإحدى المحطات لاستراحة الحجاج، وتم استخدمه أيضًا لتعليم الدين الإسلامي وتحفيظ القرآن الكريم.