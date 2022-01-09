اليمن.. قوات العمالقة تقتحم آخر معاقل الحوثي في شبوة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أفاد مصدر عسكري بأن قوات العمالقة اقتحمت مركز مديرية عين آخر معقل لمليشيات الحوثي في شبوة.

ويأتي الاقتحام عقب هجوم واسع من 3 محاور، شنته قوات العمالقة، تحت غطاء ناري مكثف من مقاتلات التحالف بقيادة السعودية.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات ألوية العمالقة دخلت مركز مديرية عين، في الجهة الغربية الشمالية من محافظة شبوة، على الحدود مع محافظة مأرب اليمنية.

ووفقا للمصدر فإن دخول العمالقة مديرية عين جاء عقب تهاوي دفاعات مليشيات الحوثي في “نجد مبقله”، المؤدي إلى مركز المديرية وتحرير العمالقة لبلدتي “الساق” والمجبجب” على حدود بيحان وعين.

ومن المتوقع أن تعلن قوات العمالقة رسما تحرير مديرية عين، في الساعات القليلة المقبلة، ونجاح المرحلة الثالثة من عملية “إعصار الجنوب” وتحرير محافظة شبوة بالكامل.

وعلى الجانب الحوثي، قالت مصادر محلية إن المليشيات فجرت العبارات والجسور الصغيرة في عقبة “القنذع” في مديرية نعمان، والتي تربط محافظتي شبوة والبيضاء.

وطبقا للمصادر فإن مليشيات الحوثي لجأت لتفجير طريق عقبة القنذع، في مسعى لمنع تقدم ألوية العمالقة باتجاه عين الشبوانية، ومحافظة البيضاء.

وكانت ألوية العمالقة حررت مديريتي عسيلان وبيحان خلال المرحلة الأولى والثانية من عملية “إعصار الجنوب” التي انطلقت في 1 يناير/كانون الثاني الجاري، انطلاقا من صحراء رملة السبعتين بين شبوة ومأرب.