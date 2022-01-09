قبل انطلاق قمة جنيف.. 5 قضايا تشعل الصراع بين أمريكا وروسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - تشهد العلاقات الأمريكية الروسية توترا شديدا، حيث تسببت 5 قضايا دولية وداخلية، في إشعال صراع بارد بين واشنطن وموسكو، تطل برأسها قبل قمة جنيف.

وتشكّل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعا طارئا سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين واشنطن وموسكو، لكنّ البحث سيتناول أيضا مخاوف أخرى على المدى الطويل مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا الى المستوى الذي كانت عليه.

أوكرانيا

يتهم الغرب روسيا بنشر ما يصل إلى 100 ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا، ويتوعد بفرض عقوبات غير مسبوقة في حال حدوث غزو جديد للبلاد بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وتريد واشنطن والأوروبيون انسحاب هذه القوات وإحياء اتفاقات مينسك، التي يُفترض أن تنهي النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

وتطالب موسكو من جهتها بوضع حد لتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) عند حدودها، وتقليص عدد العسكريين التابعين للحلف في أوروبا الشرقية، وهي مطالب كثيرة اعتبر خصوم روسيا أنها “غير مقبولة”.

نقاط ساخنة

وانتقدت الولايات المتحدة نشر قوات روسية لدعم حكومة كازاخستان التي تواجه أعمال شغب، بعدما كانت شككت أيضا بالدعم الذي قدمته روسيا لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إثر إعادة انتخابه المثيرة للجدل وكذلك في أزمة المهاجرين الأخيرة مع أوروبا.

ولا يزال دعم موسكو الحاسم للرئيس السوري بشار الأسد محل خلاف بين البلدين أيضاً.

وفي أفريقيا تضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقليص دور مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، التي توجد في جمهورية أفريقيا الوسطى ويمكن أيضا أن تنتشر في مالي.

نزع السلاح

يتمثل الهدف الأساسي من “الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي” المقرر عقده الإثنين في جنيف، خصوصا في إعادة إطلاق المناقشات حول الحد من التسلح بين القوتين النوويتين.

وبعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام لتمديد معاهدة “نيوستارت” بشأن الحد من الترسانات النووية لمدة خمس سنوات، قالت واشنطن إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى شرط أن تسحب موسكو قواتها أولا من الحدود الأوكرانية.

وأضيف إلى هذا الملف الكلاسيكي موضوع الهجمات الإلكترونية، التي ألقى الأمريكيون باللوم فيها على الروس، على خلفية عمليات تضليل عبر الإنترنت واتهامات بالتدخل في الانتخابات.

حقوق الإنسان والسجناء

تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تضع تعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية، وتدعو خصوصا إلى إطلاق سراح المعارض الروسي ألكسي نافالني وتطالب بمزيد من الحرية السياسية.

على الصعيد الثنائي، تم النظر في الماضي في تبادل سجناء لدى البلدين، لكن هذا الأمر لم يتحقق، وقد يشمل التبادل الأمريكيين بول ويلان وتريفور ريد المسجونين في روسيا.

من الجانب الروسي، دعت والدة تاجر الأسلحة فيكتور بوت وكذلك عائلة كونستانتين ياروشينكو، الطيار الروسي المتهم بتهريب الكوكايين، إلى إطلاق سراحيهما.

أزمة سفارات

باتت أعداد الموظفين الدبلوماسيين لكل من البلدين في أدنى مستوياتها بعد سلسلة من عمليات الطرد وإجراءات الرد.

حتى إن الأمريكيين يحذرون من أن سفارتهم في موسكو قد لا تكون ببساطة قادرة على العمل هذا العام.

ويشكل هذا الملف موضوع مفاوضات منذ أشهر لكن من دون إحراز تقدم كبير حتى الآن.