شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتهامات كاملة.. لماذا يواجه محمد الأمين عقوبة المؤبد؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، في تقرير له معنونا بـ" قائمة اتهامات محمد الأمين.. رجل الأعمال يواجه عقوبة المؤبد لاتهامه بالاتجار بالبشر وهتك العرض"، حيث يستعرض طبيعة الجرائم المتورط فيها رجل الأعمال محمد الأمين مالك دار الأيادي الأمنية لرعاية الأيتام من حيث العقوبات المقررة، والظروف المشددة لجريمة الاتجار بالبشر؟ وهل يعتد برضاء المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر؟ وما هي عقوبة هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد؟ وغيرها من الأسئلة.

وإليكم نص التقرير كاملا: