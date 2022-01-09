شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تشارك بجناح خاص فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمشاركتها غدا الإثنين، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي يستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذه النسخة بجناح خاص بها بالمنتدى فضلا عن مشاركة أعضائها في العديد من ورش عمل المنتدى.

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بداية من غدا الاثنين الموافق 10 يناير ويستمر حتى الخميس الموافق 13 يناير 2022، وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون".

تضم التقنيات غير المسبوقة روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلاً عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

كما قامت إدارة منتدى شباب العالم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وفى هذا الإطار أعدت إدارة المنتدى خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءً من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.

واستحدث المنتدى هذا العام لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبى ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أى حالة يتم الشك فى إصابتها بأى أعراض كوفيد-19، وتضمنت الإجراءات التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل فى كل فندق فى حال ظهور إصابة لأحد المشاركين فى المنتدى، مع ضمان تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة. إضافة إلى تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات التى سيتم تطبيقها طوال فترة الانعقاد، مع إجراء فحص دورى كل 48 ساعة لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى خلال الجلسات وأنشطة المنتدى وغيرها من الإجراءات الوقائية التى تطبق بمنتهى الحرص.

وفى إطار حرص منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة فى فعاليات المنتدى عن بعد، تهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى بالإضافة إلى المشاركة فى ورش العمل الخاصة بالمنتدى. بما يساعد على خلق مناخ تفاعلى بين جميع المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين، فضلاً عن إمكانية المشاركة افتراضياً فى المنتدى من خلال قائمة "شارك المنتدى online" عبر التسجيل بالإيميل فقط.

ولأول مرة تستخدم هذه التقنية المنتديات من هذا النوع، حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة فى فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط فى التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية "photo booth".