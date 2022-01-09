شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تعد دراسة عن أسباب المشكلة السكانية ودور وزارة التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال نقاشها حول دراسة المشكلة السكانية، وكان موضوع جلسة اليوم، دور وزارة التنمية المحلية والمحافظين فى علاج المشكلة السكانية، وتقييم أداء المحافظين من خلال ما يتم إنجازه فى محافظاتهم من تحقيق المستهدف الموضوع لهم .

وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور محمد جزر، أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تعكف علي إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية، والحلول المقترحة على كافة المحاور، سواء التنمية المستدامة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوزيع الديموجرافي للسكان.

ومن المنتظر أن يشارك وزير التنمية المحلية يوم الأحد القادم، اجتماع اللجنة لإبداء خطة الوزارة في هذا الصدد.

ومن المتوقع أن يشارك عدد من الوزارات المعنية في هذه الدراسة خلال الاسابيع القادمة كوزارة الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي.

جدير بالذكر أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، استمعت لرأي الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الديار الدكتور شوقي علام خلال اجتماعها الأسبوع الماضي .