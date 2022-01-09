رئيس السن خالد الدراجي يترأس الجلسة البرلمانية

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس السن خالد الدراجي يترأس الجلسة".

وتعرض رئيس السن في مجلس النواب، محمود المشهداني، لوعكة صحية؛ وذلك بعد قرار رفع الجلسة البرلمانية للتداول، اثر حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.

